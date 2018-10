Polizei Lippe / Detmold. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Detmold. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe - Wir berichteten am Sonntag von einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen um 1:50 Uhr an der Einmündung Brokhauser Straße / Lemgoer Straße ereignet hat. Zur Erinnerung: Ein 39-jähriger Mann aus Lage beabsichtigte mit seinem Mercedes von der Brokhauser Straße aus nach links in die Lemgoer Straße einzubiegen, um in Richtung Detmold weiterzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 49-jährigen Detmolderin, die mit ihrem Ford die Lemgoer Straße von Detmold in Richtung Lemgo befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Ford schwer und eine Beifahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Das Verkehrskommissariat in Detmold sucht nunmehr Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird eine Ersthelferin gebeten sich zu melden. Bei der Frau soll es sich um eine Flugbegleiterin handeln. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 05231 / 6090.

