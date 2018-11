Polizei Lippe / Detmold. Zeugin beobachtete weißen Kleinwagen.

Detmold. Zeugin beobachtete weißen Kleinwagen.

Lippe - Gegen 16.00 Uhr ist am Donnerstag ein in der Emilienstraße geparkter roter PKW MINI beschädigt worden. Einer Zeugin fiel ein weißer Kleinwagen auf, der von der Sachsenstraße nach links in die Emilienstraße abbog. Die am Steuer sitzende grauhaarige und etwa 65-jährige Fahrerin wirkte augenscheinlich etwas überfordert und beschädigte während des Abbiegens einen rechtsseitig in der Emilienstraße geparkten MINI. Ohne anzuhalten fuhr die Frau davon. Zeugen sahen noch wie sie zunächst die Emilienstraße und in der Folge die Moltkestraße überquerte. Danach verlor man den Wagen aus den Augen. Das Auto ist mit LIP-Kennzeichen zugelassen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

