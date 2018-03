Polizei Lippe / Detmold. Zwei leicht verletzte Personen bei ...

Detmold. Zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall.

Lippe - Am Dienstagnachmittag beabsichtigt der 71-jährige Fahrer eines Mercedes aus der Straße "Neue Wiese" heraus nach links auf die Theodor-Heuss-Straße einzubiegen. Dabei übersieht er einen 51-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha samt Sozius in Fahrtrichtung Hiddesen unterwegs ist. Bei dem Zusammenstoß verletzen sich der 51-Jährige sowie sein 7-jähriger Mitfahrer leicht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

