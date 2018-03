Polizei Lippe / Detmold. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß.

Detmold. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß.

Lippe - In der Kreuzung Bielefelder Straße / Ehrentruper Straße stießen am Freitagmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 12.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Augustdorf unterwegs und beachtete laut Aussagen mehrerer Zeugen nicht das für seine Richtung geltende Rotlicht. Im gleichen Moment kam aus der Ehrentruper Straße bei Grünlicht eine 48-Jährige mit ihrem Ford und bog nach rechts auf die Bielefelder Straße in Richtung Augustdorf ein. Der Golf prallte seitlich in den Ford, wobei dessen Fahrerin und die Beifahrerin verletzt wurden. Sie kamen zwecks weiterer Untersuchungen und Behandlungen ins Klinikum. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, weil sich durch den Aufprall die Tür des Fords verzogen hatte und geöffnet werden musste. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Bis gegen 14.15 Uhr war die Kreuzung gesperrt.

