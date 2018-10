Polizei Lippe / Dörentrup. 76-jährige außer Lebensgefahr.

Dörentrup. 76-jährige außer Lebensgefahr.

Lippe - Wir berichteten am 24. September (Montag) von dem Brand eines Einfamilienhauses in der "Obere Straße" in Dörentrup-Spork. Das Feuer brach dort gegen 13 Uhr aus und zerstörte das Haus bis auf die Grundmauern. Der Schaden beträgt etwa 250.000 Euro. Die 76-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Mittlerweile hat sich der Zustand der Frau stabilisiert, so dass keine akute Lebensgefahr mehr besteht. Die polizeilichen Brandermittler schließen ein Fremdverschulden aus. Eine genaue Ursache des Brandes kann auf Grund des Schadensausausmaßes nicht mehr ermittelt werden.

