Polizei Lippe / Dörentrup-Bega. Verursacher macht sich davon.

Dörentrup-Bega. Verursacher macht sich davon.

Lippe - Am Montag stellte die Besitzerin eines schwarzen Toyota Yaris ihren Wagen auf dem Parkplatz der Regenbogenschule an der Bahnhofstraße ab. Zwischen 8 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer den Toyota und fuhr einfach fort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

