Polizei Lippe / Dörentrup - Zeugen helfen Polizei nach Unfallflucht

Dörentrup - Zeugen helfen Polizei nach Unfallflucht

Lippe - (RB) Am Sonntagmittag, gegen 11:20 Uhr, versuchte sich ein 29-jähriger Mann aus Bulgarien, der mit einem Pkw auf der Lemgoer Straße in Dörentrup unterwegs war, durch Flucht einer Kontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen. Die Beamten verfolgten ihn bis nach Spork / Wendlinghausen auf die Hauptstraße, wo der 29-Jährige an der Einmündung Auf der Hufe alleine verunfallte, als er vor den Mast einer Straßenlaterne fuhr. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der 29-jährige Fahrer fußläufig bis in die Straße Im Busch. Hier konnte er durch die Beamten, welche ihm dicht auf den Fersen waren, eingeholt und festgenommen werden. Als die Beamten mit dem Festgenommenen zurück an seinem Pkw waren, stellten sie fest, dass auch der Beifahrer des zuvor verunfallten Pkw den Unfallort verlassen hatte. Doch auch dieser konnte dank der Aussagen von Zeugen schnell durch weitere, hinzugerufene Streifenwagen gefunden und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 23-jährigen Dörentruper, der ebenfalls aus Bulgarien stammt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen, durch deren Aussagen auch der Beifahrer gefunden und festgenommen werden konnte!

