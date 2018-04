Polizei Lippe / Extertal. Krad landet im Graben.

Extertal. Krad landet im Graben.

Lippe - (AK) Am Samstag, gegen 16:10 Uhr kommt ein 25-Jähriger aus Porta Westfalica auf der Meierberger Straße mit seinem Motorrad von der Straße ab und verletzt sich schwer. Der 25-Jährige fährt mit seiner Honda in Richtung Bremke. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich im Straßengraben. Hierbei wird er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Pyrmont gefahren. Das Motorrad muss abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

