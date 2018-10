Polizei Lippe / Extertal. Mit fieser Masche Geld gestohlen.

Extertal. Mit fieser Masche Geld gestohlen.

Lippe - Am Montagmittag klingelte ein bislang unbekanntes Paar an der Haustür einer 85-jährigen Frau im Amselweg. Die Frau gab vor hochschwanger zu sein und sich nicht wohlzufühlen. Sie bat um Hilfe. Die arglose ältere Dame ließ das Paar herein. Später stellte die Extertalerin fest, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden war. Während sie abgelenkt war, stahlen die beiden Täter Bargeld aus ihrem Portemonnaie. Die Frau ist zirka 30 - 35 Jahre alt, 1,60 m groß, hat aschblondes Haar und sprach hochdeutsch. Der Mann ist genauso alt und etwas größer. Möglicherweise ist das diebische Paar auch anderswo aufgetreten. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

