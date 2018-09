Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg - Abbiegeunfall mit sieben ...

Horn-Bad Meinberg - Abbiegeunfall mit sieben leichtverletzten Personen

Lippe - (KF)Am Samstagabend befuhr eine 18jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem PKW Skoda die Pyrmonter Straße in Richtung Belle. An der Auffahrt zur B 1 beabsichtigte die junge Fahrerin nach links auf die B 1 abzubiegen. Hierbei beachtete sie nicht den Vorrang einer 27jährigen Frau aus Detmold, die sich mit ihrem PKW Opel im Gegenverkehr von Belle in Richtung Bad Meinberg befand. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurden im Fahrzeug der Verursacherin vier Personen und im Fahrzeug der Geschädigten Frau aus Detmold drei Personen leicht verletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 4.000,- Euro.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe