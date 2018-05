Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg - Brand eines Hochsitzes

Horn-Bad Meinberg - Brand eines Hochsitzes

Lippe - (RB) Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine schwarze Rauchfahne über einem Waldgebiet zwischen Knickstraße und Holunderweg. Als er nach kurzer Suche mitten im Wald ein Feuer entdeckte, rief er die Feuerwehr. Die Wehren aus Horn, Bad Meinberg, Belle und Billerbeck rückten mit insgesamt 40 Feuerwehrleuten an, um ein inzwischen ca. 150 qm großes, brennendes Waldstück zu löschen. Inmitten dieses Waldstückes stand ein Hochsitz, an dem vermutlich das Feuer ausgebrochen ist. Dieser wurde komplett zerstört und auch Bäume und Sträucher wurden in Mitleidenschaft gezogen, bevor es der Feuerwehr gelang den Brand zu löschen. Wer Hinweise zur Ursache des Feuers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache in Blomberg unter Tel. 05235 96930.

