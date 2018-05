Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg. Drei Verletzte nach ...

Horn-Bad Meinberg. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall.

Lippe - Am Dienstagabend befuhr ein 20-jähriger Mann aus Horn mit seinem Peugeot die Detmolder Straße in Richtung Detmold. Innerhalb einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf regennasser Straße ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich, geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte dort seitlich mit dem Mercedes eines 47-jährigen Mannes aus Ostdeutschland zusammen. Dieser blieb unverletzt. Der 20-Jährige sowie zwei weitere Mitinsassen im Peugeot (beide ebenfalls 20 Jahre alt) verletzten sich und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden.

