Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg. Eine Verletzte und ...

Horn-Bad Meinberg. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von 42.000 Euro ...

Lippe - ... sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Kreuzung Nordstraße / Hessenring / Fromhauser Straße ereignet hat. Gegen 12 Uhr beabsichtigte ein 26-jähriger Mann mit seinem Hyundai von der Fromhauser Straße aus nach rechts auf die Nordstraße einzubiegen. Dabei geriet er zu weit nach links, so dass er mit dem VW einer 52-jährigen Frau kollidierte, die in Richtung Detmold unterwegs war. Der VW kam durch den Zusammenstoß nach rechts von der Straße ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen, bevor er in einem Grundstückszaun zum Stillstand kam. Die 52-Jährige verletzte sich dabei leicht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Bis zirka 13:45 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.

