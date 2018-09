Polizei Lippe / Horn - Bad Meinberg. LKW-Containerzug kippte um.

Horn - Bad Meinberg. LKW-Containerzug kippte um.

Lippe - Auf der Bergheimer Straße ist am Donnerstagmittag ein mit organischen Abfallgemisch beladener LKW samt Anhänger umgekippt. Der 46-jährige Fahrer war gegen 11.45 Uhr von Bergheim in Richtung Horn unterwegs und kam aus einer Kurve, als das mit Containern beladene LKW-Gespann aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern kam und umstürzte. Anhaltspunkte für eine überhöhte Geschwindigkeit liegen derzeit nicht vor. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum. Die Aufräumarbeiten auf der Strecke dauern noch an. Sowohl der defekte LKW als auch die zum Teil auf der Straße liegende Ladung muss noch entfernt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Sie könnte sich aber im Bereich zwischen 20.000 und 30.000 Euro bewegen. Bei dem LKW handelt es sich um ein älteres Baujahr. Die Bergheimer Straße wird voraussichtlich noch bis mindesten 15.30 Uhr gesperrt bleiben.

