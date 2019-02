Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg. Mofa gestohlen.

Horn-Bad Meinberg. Mofa gestohlen.

Lippe - Am Montag stahlen Unbekannte ein Mofa, das der Eigentümer unter dem Schleppdach am Bahnhof in Horn geparkt hatte. Die Diebe schlugen zwischen 6 und 14 Uhr zu und stahlen neben dem Mofa auch einen daran angeschlossenen schwarzen Helm. Hinweise zu dem Diebstahl oder auf das schwarz-orangefarbene Mofa der Marke "Keeway" nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

