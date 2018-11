Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg. Opel kommt auf der B 1 von ...

Horn-Bad Meinberg. Opel kommt auf der B 1 von der Fahrbahn ab.

Lippe - (AK) Am Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr kommt es auf der B 1 zwischen der Brücke über die Valhauser Straße und den Parkplätzen Beller Holz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Ehepaar aus Hessisch Oldendorf verletzt wird. Der 68-jährige Fahrer eines Opels und seine 62-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz fahren in ihrem Opel auf der B 1 von Paderborn kommend in Richtung Blomberg. Ca. 150 m nach der Brücke über die Vahlhauser Straße kommt der Opel aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen werden notärztlich versorgt und jeweils mit einem Rettungswagen in verschiedene Kliniken gefahren. Die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg säubert die Fahrbahn und leuchtet die Unfallstelle für die Unfallaufnahme aus. Der Opel wird abgeschleppt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro. Die B 1 ist bis zur voraussichtlichen Beendigung der Unfallaufnahme noch bis ca. 19:45 Uhr gesperrt.

