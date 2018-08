Polizei Lippe / Horn - Bad Meinberg. Spiegel an Spiegel.

Horn - Bad Meinberg. Spiegel an Spiegel.

Lippe - Auf der Altenbekener Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem "Spiegel-Treffen" zweier LKWs. Ein Fahrer verschwand anschließend ohne seinen Pflichten nachzukommen. Gegen 14.00 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Gliederzug (LKW mit Anhänger) in Richtung Altenbeken unterwegs, als ihm ein 7,5-Tonner mit einem grünen Anhänger entgegen kam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen und gingen zu Bruch. Während der 45-Jährige stoppte und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam, setzte der andere Fahrer seine Fahrt in Richtung Feldrom fort. Hinweise zu ihm oder zu seinem Fahrzeug (-gepann) bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe