Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit 5 ...

Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit 5 Verletzten am Waldschlößchen

Lippe - (AT) Am So., gegen 14.55 Uhr, kam es auf der B 1 zu einem folgenschweren Unfall. Ein 29 Jahre alter Mann befuhr mit seinem schwarzen Ford Focus die B 1 in Fahrtrichtung Schlangen. Im Kurvenbereich kurz vor der Einmündung zum Waldschlößchen geriet er aufgrund von Graupel auf der Fahrbahn ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem schwarzen Mini eines 48 Jahre alten Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurden 3 Personen leicht und 2 Personen schwer verletzt. Die Personen wurden in das Klinikum Detmold sowie das Brüderkrankenhaus Paderborn verbracht. Die Beifahrerin des Verursachers wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mittels Rettungshubschrauber dem Klinikum Bielefeld Mitte zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden: ca 28 000,- Euro

