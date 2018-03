Polizei Lippe / Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Verkehrsunfall ...

Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe - Am Mittwochmorgen verletzte sich eine 48-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße. Gegen 10:10 Uhr fuhr sie mit ihrem VW Polo in Richtung Horn, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Der Polo geriet auf die Grasbankette, schleuderte herum und blieb dann auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 48-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Sie gab an, dass der vor ihr fahrende Wagen plötzlich gebremst habe, so dass sie nach links ausweichen musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 - 6090.

