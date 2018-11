Polizei Lippe / Kalletal-Bavenhausen. In den Gegenverkehr geraten.

Kalletal-Bavenhausen. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe - Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 89-jährige Frau aus Lemgo am Mittwochabend mit ihrem Peugeot in den Gegenverkehr. Gegen 19:40 Uhr prallte sie in einer Kurve am "Elend" frontal mit dem Volvo einer 20-Jährigen zusammen. Der Volvo zog einen ungeladenen Pferdeanhänger, der dabei umstürzte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein dem Volvo folgender Opel beschädigt. Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

