Polizei Lippe / Kalletal - Brand in einer Werkstatt

Kalletal - Brand in einer Werkstatt

Lippe - (KF) Am Späten Freitagabend kam es zu einem Brand in einer Werkstattscheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Lindenweg in Brosen. Das Feuer konnte durch die Kalletaler Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Dennoch wurden ein Teil des Inventars und einige Holzbalken beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold. Tel. 05231 6090.

