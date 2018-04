Polizei Lippe / Kalletal-Hohenhausen. Unfall zwischen zwei ...

Kalletal-Hohenhausen. Unfall zwischen zwei Motorradfahrern.

Lippe - (AK) Am Samstag, gegen 12:30 Uhr kam es auf der Straße Dalbke, zwischen dem ehemaligen Tierpark und Langenholzhausen zu einem Motorradunfall, bei dem ein 35-Jähriger aus Hüllhorst leicht verletzt wurde. Ein 28-jähriger Detmolder fuhr mit seinem Motorrad Suzuki in Richtung Langenholzhausen hinter dem Motorrad seiner Mutter. Er überholte seine Mutter. Hierbei achtete er nicht darauf, dass der 35-Jährige aus Hüllhorst mit seiner Kawasaki bereits versuchte den Detmolder zu überholen. Der Hüllhorster fuhr in das Heck des Detmolders, wodurch der Hüllhorster stürzte und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gefahren wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

