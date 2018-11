Polizei Lippe / Kalletal-Langenholzhausen. Einfach abgehauen ...

Kalletal-Langenholzhausen. Einfach abgehauen ...

Lippe - ... ist ein Fahrzeugführer, der am Mittwoch einen in der Straße "An der Heide" abgestellten Audi beschädigte. Dessen Eigentümerin hatte den Wagen dort, gegenüber der Kindertagesstätte, zwischen 8:30 Uhr und 14:30 Uhr geparkt. Der Sachschaden beträgt zirka 2.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

