Polizei Lippe / Kreis Lippe / Bad Salzuflen. Vermisste Frau tot ...

Kreis Lippe / Bad Salzuflen. Vermisste Frau tot aufgefunden.

Lippe - Die seit Sonntagabend vermisste Frau aus Bad Salzuflen wurde am (heutigen) Dienstag tot aufgefunden. Zeugen fanden den von der 56-Jährigen genutzten PKW auf einem Parkplatz an der Heerser Mühle in Bad Salzuflen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie Mantrailer Hunde zum Einsatz kamen, schlossen sich an. Letztendlich konnte die Frau nur noch tot aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Feuerwehr sowie insbesondere bei den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, die Fotos der 56-jährigen Frau aus den Medien zu löschen.

