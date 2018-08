Polizei Lippe / Kreis Lippe. Die Schule beginnt.

Kreis Lippe. Die Schule beginnt.

Lippe - Für die Schulkinder beginnt am kommenden Mittwoch wieder der "Ernst des Lebens", denn die 6-wöchigen Sommerferien neigen sich ihrem Ende zu. Die Polizei bittet insbesondere die motorisierten Verkehrsteilnehmer, sich auf diese Situation im Straßenverkehr einzustellen. Denken Sie daran: Kinder haben keine Bremse und "keine Knautschzone" und werden auf Grund ihrer Körpergröße leichter übersehen! Am kommenden Donnerstag werden dann die sogenannten i-Männchen eingeschult. Erste Erfahrungen mit dem Straßenverkehr und deren Gefahren haben sie bereits durch die Bezirksdienstbeamten oder Verkehrssicherheitsberater der Polizei während der Kindergartenzeit gemacht. Nichtsdestotrotz haben i-Männchen noch wenig oder keine Erfahrung im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr. Sogenannte "Elterntaxis" sind wenig ratsam. Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, sollten die Kinder eben nicht mit dem Auto bis zur Schule gefahren werden. Gerade "unsere Kleinsten" sind noch nicht in der Lage, den Straßenverkehr und die darin lauernden Gefahren zu überschauen. Aus diesem Grunde ist es ratsam die Kinder an die Hand zu nehmen und mit ihnen gemeinsam den Schulweg abzugehen. Das ist eine gute Möglichkeit den Kids die Gefahren des Straßenverkehrs anhand des eigenen Schulweges zu erklären. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste! Den Schulwegplan Ihrer Grundschule in Lippe finden Sie auf der Internetseite der Polizei Lippe unter www.polizei.nrw.de/lippe Sicherheit durch Sichtbarkeit! Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder auch in der Dunkelheit gut zu sehen sind. Hier helfen eine leuchtende Kleidung sowie ein Schulranzen mit großen Reflektoren. Für eine größtmögliche Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer sollten die Kinder leuchtende Warnwesten tragen. Die sogenannten "Blinkis" sind dazu eine gute Ergänzung. Ein Kind ordnungsgemäß in einem Fahrzeug zu sichern sollte oberste Pflicht eines jeden Elternteils sein. Dazu muss das Kind den Ranzen im Auto absetzen. Nutzen Sie bitte die vorhandenen Rückhaltesysteme. Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, sollten sich auf ihre Räder und auf ihre Eltern verlassen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Räder verkehrssicher sind. Insbesondere muss die Beleuchtung in der Dunkelheit funktionieren. Ein Fahrradhelm kann ihr Kind im Fall der Fälle vor schweren Verletzungen schützen.

Die Polizei wird in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt an den Schulen kontrollieren. Neben Geschwindigkeitsüberwachungen werden auch die Gurtpflicht sowie "unzulässiges Parken" kontrolliert und geahndet. Parkende Autos von Eltern haben in der Vergangenheit bereits zu gefährlichen Situationen an Schulen geführt. Bitte behindern Sie andere Schulkinder und den Schulbusverkehr dadurch nicht!

