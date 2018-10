Polizei Lippe / Lage. Bargeld entwendet.

Lage. Bargeld entwendet.

Lippe - Freiwillig in den Keller einer Gastwirtschaft in der "Schötmarsche Straße" einschließen ließen sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nachdem alle Berechtigten die Lokalität verlassen hatten, brachen die Täter eine Verbindungstür auf und suchten nach Diebesgut. Fündig wurden sie in Form von Bargeld in noch nicht ermittelter Höhe. Anschließend flohen sie aus dem Hintereingang des Lokals. Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

