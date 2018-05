Polizei Lippe / Lage. Drei Verletzte bei Unfall auf dem Hellweg.

Lage. Drei Verletzte bei Unfall auf dem Hellweg.

Lippe - Drei Verletzte und drei nicht mehr fahrbereite Autos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Kreuzung "Hellweg / Billinghauser Straße" ereignete. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes die Billinghauser Straße in Richtung Müssen und wollte den Hellweg an der genannten Kreuzung geradeaus überqueren. Nachdem er zunächst vorschriftsmäßig angehalten hatte, fuhr er wieder an und stieß dabei mit dem vorfahrtberechtigten Opel einer 23-Jährigen zusammen, die den Hellweg in Richtung Kachtenhausen befuhr. Die Frau bremste zwar noch, konnte die Kollision aber nicht mehr vermeiden. Ihr Fahrzeug drehte sich anschließend und prallte gegen eine Verkehrsinsel an der Billinghauser Straße. Der Mercedes kam ebenfalls aus der Spur und krachte gegen einen anderen Mercedes, der mit einer 48-Jährigen am Steuer auf der gegenüberliegenden Seite der Billinghauser Straße in Fahrtrichtung Stapelage stand und wartete. Die 48-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Fahrer der anderen Fahrzeuge mussten ambulant im Klinikum behandelt werden. Die Beifahrerin im Mercedes des 83-Jährigen verletzte sich schwer und blieb stationär. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

