Polizei Lippe / Lage - Einbruch in Handyladen

Lage - Einbruch in Handyladen

Lippe - (SR) In den frühen Morgenstunden des Samstags schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Handyladens an der Bergstraße in Lage ein. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen aus dem Geschäft. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232/95950.

