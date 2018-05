Polizei Lippe / Lage. Einbruch in Lottogeschäft.

Lage. Einbruch in Lottogeschäft.

Lippe - In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher in ein Lottogeschäft in der "Lange Straße" etwa in Höhe der Einmündung "Im Bruche" ein. Die bislang unbekannten Täter hatten es vornehmlich auf Zigaretten abgesehen und stahlen offensichtlich größere Mengen. Die genaue Beute steht noch nicht fest. Da der Einbruch nicht lautlos abgegangen sein kann, hofft die Kripo nun auf Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das KK Lage unter 05232 / 9590.

