Polizei Lippe / Lage - Firmeneinbrecher erbeutet Werkzeuge

Lage - Firmeneinbrecher erbeutet Werkzeuge

Lippe - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen in der Zeit von 17.45 - 08.00 Uhr unbekannte Täter in eine Firma in der Pottenhauser Straße ein. Aus der Werkstatt entwendeten sie mehrere hochwertige Handwerkzeuge und entfernten sich dann unbemerkt. Hinweise bitte an die Polizei Lage unter 05231 - 6090.

