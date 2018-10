Polizei Lippe / Lage. Gartengeräte entwendet.

Lage. Gartengeräte entwendet.

Lippe - Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen in der Fröbelstraße. Die Täter stahlen Gartengeräte im Wert von zirka 1.200 Euro. Unteranderem fielen ihnen ein Akku-Rasenmäher und eine Kettensäge in die Hände. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 mit.

