Polizei Lippe / Lage. Gelbe Säcke brannten.

Lage. Gelbe Säcke brannten.

Lippe - Am frühen Donnerstagmorgen alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei, weil in der "Lange Straße" etliche gelbe Säcke in Flammen standen. Der Einsatz lief gegen 03.45 auf und die Wehrleute hatten das Feuer schnell gelöscht. Aus bislang nicht geklärter Ursache waren etliche Müllsäcke, die in einem Gitterrollwagen zur Abholung gestapelt waren, in Brand geraten. Ein vorsätzliches Anzünden ist nicht ausgeschlossen. Durch die Hitzeentwicklung ist die Schaufensterscheibe und Fassade eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses in Mitleidenschaft gezogen worden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wem etwas im Zusammenhang mit dem Feuer aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK 1 in Detmold zu melden.

