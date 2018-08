Polizei Lippe / Lage - Hörste. VW Golf angefahren.

Lage - Hörste. VW Golf angefahren.

Lippe - Auf dem Parkplatz des Hörster Freibades ist am frühen Dienstagabend ein weißer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Vorfall muss sich in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr abgespielt haben. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu regulieren. Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

