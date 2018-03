Polizei Lippe / Lage. Kabeldiebe auf der Baustelle.

Lage. Kabeldiebe auf der Baustelle.

Lippe - Von einer Baustelle an der Ecke Karolinenstraße / Lange Straße entwendeten Unbekannte ein zirka 50 Meter langes Stromkabel im Wert von 1.500 Euro. Der oder die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zugang zu der Baustelle. Zunächst stellten sie den Strom ab, der über einen Baustromkasten verteilt wird. Dann schnitten sie das Kabel ab und verschwanden. Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

