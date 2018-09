Polizei Lippe / Lage. Kontrolle verloren.

Lage. Kontrolle verloren.

Lippe - Weil ihm offensichtlich kurzzeitig schwarz vor den Augen wurde, hat ein 81-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochabend auf der Helpuper Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann war gegen 17.30 Uhr in seinem Nissan in Richtung Lage unterwegs und befand sich außerhalb geschlossener Ortschaft in der 70er-Zone, als sein Kreislauf kurzfristig nicht mitspielte und er dadurch die Kontrolle über das Auto verlor. Der Nissan rutschte in den Straßengraben und beschädigte noch eine Schutzplanke und einen Holzzaun. Der 81-Jährige und eine im Fond sitzende Mitfahrerin kamen vorsorglich ins Klinikum. Den Wagen zog ein Abschleppunternehmer aus dem Graben. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

