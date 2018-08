Polizei Lippe / Lage-Müssen. Täter flüchten in Baumschule. ...

Lage-Müssen. Täter flüchten in Baumschule. Hubschrauber zur Suche eingesetzt.

Lippe - (AK) Am heutigen Abend flüchteten zwei Männer in eine Baumschule. Bei der anschließenden Suche wurde die Polizei durch einen Polizeihubschrauber aus Dortmund und einen Diensthund aus Herford unterstützt. Einer Polizeistreife viel im Gegenverkehr auf dem Hellweg in Fahrtrichtung Kachtenhausen ein schwarzer VW Passat auf. Als der Streifenwagen wendete, erhöhte der Fahrer des VW Passats die Geschwindigkeit. An der Kreuzung zur Billinghauser Straße bog er nach rechts unter Missachtung des Rotlichts der Ampel ab. Die Fahrt ging weiter bis in das Industriegebiet Blickstraße, wo der Fahrer des VW Passats auf einen unbefestigten Wirtschaftsweg abbog. Die Fahrt führte teilweise über unbefestigtes Gelände. Kurz vor Erreichen des Neudörenweg fuhr sich der VW Passat fest und der Fahrer flüchtete zu Fuß auf das Gelände einer Baumschule. Diese Baumschule wurde nach und nach durch starke Polizeikräfte umstellt. Anschließend wurde das Gelände durchsucht. Hierbei wurde die Polizei Lippe durch einen Hubschrauber aus Dortmund und einem Diensthund aus Herford unterstützt. Leider konnte der Fahrer nicht mehr angetroffen werden. Bei der Überprüfung des VW Passats wurde festgestellt, dass die Kennzeichen an einen anderen Pkw gehörten. Der VW Passat wurde sichergestellt.

