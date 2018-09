Polizei Lippe / Lage. Opel Zafira mutwillig beschädigt.

Lage. Opel Zafira mutwillig beschädigt.

Lippe - Wir berichteten heute (Donnerstag) von einem Einsatz in der "Lange Straße", bei dem die Feuerwehr in der Nacht brennende gelbe Müllsäcke löschen musste. Es wurden noch andere Sachbeschädigungen bekannt. So ist in der Nacht auch ein in der Straße geparkter Opel mutwillig mit einem Gegenstand zerkratzt worden. Die Schadenshöhe könnte sich im Bereich von etwa 3.000 Euro bewegen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sowohl die brennenden Müllsäcke als auch die Fahrzeugbeschädigung im Zusammenhang stehen, denn es wurden noch andere kleinere Beschädigungen bekannt. Das KK Lage bittet nun Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen in der "Lange Straße" oder der Umgebung gemacht haben, sich unter 05232 / 95950 zu melden.

