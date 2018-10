Polizei Lippe / Lage. Sachschaden und keine Beute.

Lage. Sachschaden und keine Beute.

Lippe - Zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstagmorgen haben Einbrecher versucht in einen Kindergarten am Jahnplatz einzusteigen. Die Täter richteten entsprechenden Sachschaden an, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Möglicherweise wurden sie auch gestört und suchten das Weite. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnten, der wird gebeten sich unter 05232 / 95950 bei der Kripo in Lage zu melden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe