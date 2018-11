Polizei Lippe / Lage. Schulkind beim Überqueren der Straße ...

Lage. Schulkind beim Überqueren der Straße angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Lippe - Auf der Stauffenbergstraße kam es bereits am vergangenen Montagmorgen (19. November) zu einem so genannten Schulwegunfall, bei dem ein 9-jähriger Junge verletzt wurde. Das Kind wollte die Straße in Richtung der Star-Tankstelle (auch auf der Höhe der Tankstelle) gegen 07.40 Uhr überqueren und wartete zunächst. Ein LKW-Fahrer, der sich mit dem Fahrzeug auf der Linksabbiegespur der Stauffenbergstraße in Richtung Lange Straße befand, ließ das Kind vor. Als der Junge gerade losgehen wollte, fuhr rechts an dem LKW, also auf der Geradeausspur in Richtung Friedrich-Petri-Straße, ein dunkler Wagen vorbei und berührte den 9-Jährigen, der zu Boden fiel. Der PKW-Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt anschließend fort, ohne den erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen. Der Junge erlitt nach derzeit vorliegenden Informationen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder auch etwas zu dem dunklen PKW oder dessen Fahrer/in sagen können. Auch der LKW-Fahrer wird gebeten, sich als wichtiger Zeuge zu melden. Alle Hinweise bitte unter 05222 / 98180 an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen.

