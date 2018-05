Polizei Lippe / Lage. Vandalismus.

Lage. Vandalismus.

Lippe - Vandalen haben in den zurück liegenden Tagen an der Stauffenbergstraße ihr Unwesen getrieben. Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass der Holzzaun des städtischen Parkplatzes an der Werre / Stauffenbergstraße durchgehend beschädigt wurde. Die Schadenshöhe kann noch nicht eingeschätzt werden. Hinweise in der Sache nimmt das KK Lage unter 05232 / 95950 entgegen.

