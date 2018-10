Polizei Lippe / Lage. Verkehrsunfall mit sechs Verletzten.

Lage. Verkehrsunfall mit sechs Verletzten.

Lippe - (AK) Am heutigen Abend, um 19:45 Uhr kam es auf der Kreuzung Schötmarsche Straße/Sorenheider Str./Waddenhauser Str. zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen schwer und 4 Personen leicht verletzt wurden. Eine 20 Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Ford auf der Schötmarschen Straße in Richtung Bad Salzuflen. An der Kreuzung Schötmarschen Str./Sorenheider Str./Waddenhauser Str. bog sie nach links ab. Hierbei achtete sie nicht auf eine 36 Jährige aus Lage, die ihr mit einem VW Passat entgegen kam. Im Kreuzungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Im Ford wurden die 22- und 20-jährigen Mitfahrer aus Detmold leicht verletzt. Im VW Passat wurden die 10- und 16-jährigen Mitfahrer leicht verletzt. Insgesamt wurden sechs Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Verletzten wurden in die Kliniken Herford, Detmold und Lemgo gefahren. Die Schötmarsche Straße ist zwischen Altdorfer Straße und Sylbacher Straße gesperrt. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle aus. Beide Autos müssen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35 000 EUR.

