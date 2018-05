Polizei Lippe / Lage - Vorfahrtsunfall; Beide hatten Grünlicht!?

Lage - Vorfahrtsunfall; Beide hatten Grünlicht!?

Lippe - (RB) Am Sonntag kam es gegen 15:30 Uhr auf der Kreuzung Detmolder Straße / Pivitsheider Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 24-jähriger Detmolder befuhr von der Pivitsheider Straße kommend den Kreuzungsbereich und ein 32-jähriger Lemgoer von der Detmolder Straße (B 239). Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die für sie geltende Ampel Grünlicht zeigte. An beiden Pkw entstand Sachschaden, insgesamt in Höhe von ca. 18.000 EUR. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der 32-Jährige, seine 33-jährige Beifahrerin, sowie das im Fond befindliche 7 Monate alte Kind wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Fehlfunktion der Ampel konnte durch die aufnehmenden Beamten vor Ort nicht festgestellt werden. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache in Detmold unter Tel. 05231 6090 zu wenden.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe