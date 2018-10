Polizei Lippe / Lage. Warnung vor Haustürgeschäften.

Lage. Warnung vor Haustürgeschäften.

Lippe - Im Lagenser Ortsteil Waddenhausen ist ein Rentner am Mittwochvormittag offensichtlich in seiner Wohnung Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Tatverdächtig sind zwei unbekannte Männer, die gegen 10.00 Uhr an der Haustür schellten und sich nach Angaben des Opfers als Dachdecker ausgaben. Einer der Männer hatte während des Gesprächs an der Haustür kurz die Wohnung betreten. Als das Duo das Grundstück wieder verließ, stellte der Bewohner später fest, dass aus einem Behältnis Bargeld fehlt. Der Tatverdacht richtet sich gegen die zwei Unbekannten. Es muss damit gerechnet werden, dass die Männer auch an anderen Anschriften auftauchen. Seien Sie vorsichtig und prüfen Sie daher genau, wen Sie in die vier Wände lassen! Wer Angaben zu den Unbekannten machen kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

