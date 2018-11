Polizei Lippe / Lage - Weißer Golf auf Marktkaufparkplatz ...

Lage - Weißer Golf auf Marktkaufparkplatz beschädigt.

Lippe - Am Freitag, gegen 17:30 Uhr wurde auf dem Marktkaufparkplatz an der Heidenschen Straße ein weißer VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter Tel. 05222/98180.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 www.polizei.nrw.de/lippe