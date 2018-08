Polizei Lippe / Lage. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lage. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe - Am Montag brannte gegen 13:30 Uhr die Holzhütte auf einem brachliegenden Gelände an der Friedrich-Petri-Straße ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden liegt bei zirka 5.000 Euro. Es ist von einer absichtlichen oder auch fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

