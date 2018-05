Polizei Lippe / Lage - Zeugen stellen Einbrecher

Lage - Zeugen stellen Einbrecher

Lippe - (RB) Am Freitag, gegen 18:34 Uhr, erwischten 2 Zeugen aus Lage (53 und 51 Jahre) einen 42-jährigen Lagenser auf frischer Tat, als dieser in ein Gartenhaus in der Straße Oberes Land im Ortsteil Heiden einbrach. Offensichtlich hatte der Einbrecher vor, ein im Gartenhaus abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Die beiden aufmerksamen Zeugen sicherten den Einbrecher bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei und übergaben ihn den Beamten. Da dieser einschlägig vorbestraft war, wurde er im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt.

