Polizei Lippe / Lemgo. Auf Fenster geschossen.

Lemgo. Auf Fenster geschossen.

Lippe - Die Bewohner eines Hauses im Primelweg vernahmen am Dienstagabend, gegen 17:45 Uhr, ein ungewohntes Geräusch. Als sie diesem auf den Grund gingen, fanden sie ein kleines Loch in einer Jalousie sowie in der sich dahinter befindlichen Glasscheibe. Ein bislang Unbekannter hatte offensichtlich mit einem Luftgewehr oder einer Luftdruckpistole geschossen und damit die Beschädigung verursacht. Hinweise zu dem Täter oder Ihre verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang, richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / 609-5051 Fax: 05231 / 609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe