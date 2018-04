Polizei Lippe / Lemgo. Bargeld und Briefmarken erbeutet.

Lemgo. Bargeld und Briefmarken erbeutet.

Lippe - Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in die Büros einer Firma für Baustoff-Technik am Liemer Weg, Nähe des Isringhausenrings, ein. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten suchten sie in den Räumen nach Beute, wobei sie einen kleinen Geldbetrag und etliche Briefmarken fanden und mitnahmen. Das KK Lemgo bittet nun mögliche Zeugen, die zur Tatzeit am genannten Ort Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05261 / 9330 zu melden.

