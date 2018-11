Polizei Lippe / Lemgo - Brake. Gegen geparkten Golf gefahren.

Lemgo - Brake. Gegen geparkten Golf gefahren.

Lippe - Am rechtsseitigen Fahrbahnrand der Grabbestraße, in Fahrtrichtung Residenzstraße, ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend ein weißer VW Golf beschädigt worden. Ein Unbekannter hat den Wagen vorne links berührt und sich anschließend aus dem Straub gemacht. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

