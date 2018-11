Polizei Lippe / Lemgo. Einbruch in Reisebüro.

Lemgo. Einbruch in Reisebüro.

Lippe - Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher in ein Reisebüro in der Mittelstraße ein. Der oder die Täter beraten die dazugehörigen Räume, haben aber ersten Überprüfungen zufolge offenbar nichts gestohlen. Als Tatzeit kommt die Spanne zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in Betracht. Weitere Hinweise in dem Fall bitte an die Lemgoer Kripo unter 05261 / 9330.

OTS: Polizei Lippe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12727 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12727.rss2

Pressekontakt:

Polizei Lippe Pressestelle Uwe Bauer Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230 Fax: 05231/609-5095 www.polizei.nrw.de/lippe